Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском 04:17

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

21 апреля в стране пройдёт второй тур голосования. Тем временем Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По мнению экспертов, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком».

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Общество Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.

Футбол ЦСКА возобновил сотрудничество с Hyundai Надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным и для них, и для нас. Надеюсь, что мы будем достойно представлять эту надпись на футболке.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Политика Матвиенко и Токаев обсудили перспективы отношений России и Казахстана Отношения России и Казахстана находятся на очень высоком уровне, но их потенциал далеко не исчерпан, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Происшествия В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина (1960 года рождения) был насмерть сбит электричкой Фрязино — Москва.

Происшествия Обыски в минздраве Якутии: расследуется деятельность ООО «Мед-Фуд» В министерстве здравоохранения Якутии представители правоохранительных органов изымали документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела, касающегося деятельности ООО «Мед-Фуд».

Общество Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10% Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.

Политика Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.

Политика В ЦИК Украины предложили кандидатам самим оплатить дебаты на стадионе Дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, которые намерены провести кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Пётр Порошенко, могут быть формой предвыборной агитации, но не теледебатами, заявил зампредседателя Центризбиркома Украины Евгений Радченко.

Наука Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.

Политика Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева захотела за деньги провести предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины — комика Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко.

Общество Росстат разъяснил данные о потребности россиян в обуви 3 апреля 2019 года Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) сообщила, что интерпретация данных исследования о потребностях россиян должна включать в себя сравнение результатов предыдущих лет.

Транспорт СП проверит расходы на строительство ж/д подходов к Крымскому мосту Счетная палата в 2019 году проверит расходы на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив, говорится в перечне проверок, опубликованных на сайте ведомства в четверг.

Авто Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».

Политика В ЕС не признали лишение Гуаидо статуса депутатской неприкосновенности Руководство Европейского союза выступило с заявлением, в котором обозначило, что объединением не признаётся ранее принятое решение Конституционной ассамблеей Венесуэлы относительно лишения Хуана Гуаидо, объявившего себя в качестве президента страны, статуса парламентской неприкосновенности.

Интернет Миллионы записей Facebook обнаружены на облачных серверах Amazon Исследователи из компании UpGuard, работающей в сфере информационной безопасности, сообщают о том, что им удалось обнаружить миллионы пользовательских записей Facebook, непреднамеренно размещённых на облачных серверах Amazon.

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Политика Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября.

Происшествия Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.

Хоккей Гретцки: у Овечкина есть неплохой шанс побить мой рекорд Обладатель рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, легендарный нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад, если форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся превзойти его достижение.