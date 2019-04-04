Порошенко согласился на дебаты с ЗеленскимDixiNews 02:15

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Президент Украины Пётр Порошенко ответил шоумен Владимиру Зеленскому, который накануне вызвал его на дебаты. Порошенко на своей странице в фейсбуке заявил, что согласен встретиться с Зеленским на стадионе «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч человек.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

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