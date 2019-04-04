Политика
Порошенко согласился на дебаты с ЗеленскимDixiNews 02:15
Президент Украины Пётр Порошенко ответил шоумен Владимиру Зеленскому, который накануне вызвал его на дебаты. Порошенко на своей странице в фейсбуке заявил, что согласен встретиться с Зеленским на стадионе «Олимпийский», который вмещает 70 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить231
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Здоровье
Смертность от отравления спиртным в Калининградской области растет
Сегодня, 4 апреля, в Калининграде прошло заседание областной коллегии по здравоохранению, на котором глава Минздрава Александр Кравченко заявил о том, что в самом западном регионе России отмечается рост смертности от отравления алкогольными напитками.
Обновлено в 11:15
Космос
SpaceX впервые запустила прототип Starship
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил, что Starhopper впервые запустил двигатель на новом испытательном полигоне компании в Бока-Чика, штат Техас.
Обновлено в 03:30
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
НАТО расширит масштабы разведки в Черном море
2 апреля постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что организация намерена обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 14:51
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика
ЦИК Украины подверг сомнению возможность проведения дебатов на стадионе
По законам о выборах дебаты кандидатов в президенты должны пройти в общественной телекомпании, заявил ЦИК Украины.
Обновлено в 12:43
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
Игроки «Сассуоло» разгромили «Кьево»
"Сассуоло" и "Кьево" играли в матче 30-го тура Серии А. Точнее, играла одна команда, хозяева, которые забили в ворота противника четыре безответных мяча.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене
Обновлено в 05:17
Футбол
Сборная России U17 узнала соперников по группе на Евро-2019
Сборная России на групповом этапе встретится с Исландией, Португалией и Венгрией. Полностью состав групп на Евро-2019 U17 выглядит так.
Обновлено в 14:31
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Футбол
Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге Международной федерации футбола. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:55
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов – «Альфастрахование» с 27 марта изменил базовые ставки тарифов.
Обновлено в 07:16