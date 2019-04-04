Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеТАСС 21:43

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

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