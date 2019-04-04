Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеТАСС 21:43
Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 21:20
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Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
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Политика
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Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
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В России отменили бумажный СНИЛС
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Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова
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У Егора Крида закончился контракт с Black Star
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Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
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Отмечается, что «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня 2019 года в 16:44 (мск) с космодрома «Байконур».
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МИД ответил на заявление НАТО по Керченскому проливу
В МИД России считают, что заявления НАТО по Керченскому проливу связаны со вторым туром президентских выборов на Украине.
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