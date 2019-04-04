Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеИзвестия вчера в 21:49
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
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Происшествия
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«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в чемпионате Испании
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Происшествия
Источник сообщил об обысках в министерстве здравоохранения Якутии
Правоохранители проводят обыски в здании министерства здравоохранения Якутии в рамках дела о превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
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Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
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В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
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Происшествия
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Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.
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WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
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Альфа-банк собирается интегрировать свое коллекторское агентство «Сентинел».
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Тело российского актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на 3 апреля в Улан-Баторе, уже отправили на родину.
Обновлено вчера в 22:56
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В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:07
Авто
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Обновлено вчера в 03:14
Путешествия
Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов
Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
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Политика
Финляндия не исключила возможность вступления в НАТО
«Хочу обратить внимание на то, что сказано в правительственном отчете о финской внешней политике и политике безопасности 2016 года: внимательно следя за развитием событий в сфере безопасности, Финляндия сохраняет возможность добиваться членства в НАТО», — сообщила Раутио в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 00:37
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны
Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны.
Обновлено вчера в 22:28
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
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Обновлено вчера в 12:10