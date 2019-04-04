Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском 04:17

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

21 апреля в стране пройдёт второй тур голосования. Тем временем Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По мнению экспертов, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком».

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Политика Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Зеленский ранее принял вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве.

Экономика Научным сотрудникам повысят зарплату Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Хоккей Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер уверен, что хоккейный клуб московских армейцев одержит победу в полуфинальной серии КХЛ против санкт-петербургского СКА.

Космос Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.

Здоровье Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Политика Штаб Зеленского ожидает от Порошенко прохождения медэкспертизы Глава штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Иван Баканов прокомментировал согласие действующего украинского лидера Петра Порошенко принять участие в дебатах с соперником на стадионе.

Происшествия Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.

Происшествия В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».

Авто Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.

Политика Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Армия и оружие Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.

Авто Компания GAC Motor представит в России девять моделей Производитель представит полную линейку марки, в том числе электрокар GE3 модификации 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8 и SUV-модели GS8, GS5, GS4 и GS3.

Общество Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома Жители селения Хоси-Юрт демонтируют свои дома близ родового поместья Рамзана Кадырова, поскольку власти решили расширить парк в центре села.

Общество Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита» Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Политика В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет Запрос конгрессмена требует передать данные о налоговых отчислениях президента и связанных с ним компаний за период с 2013 по 2018 год.