Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском 04:17

21 апреля в стране пройдёт второй тур голосования. Тем временем Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По мнению экспертов, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком».
Читать в источнике
Петр Порошенко
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19

Подробнее о событии

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

ТАССвчера в 21:43

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

RT на русском04:17

Порошенко согласился провести дебаты на стадионе со своим соперником во втором туре президентских выборов Зеленским

Эхо Москвы05:00

Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Газета.Ru02:29

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

РИА Новости07:34

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

РЕН ТВвчера в 21:16

Порошенко принял встречный вызов Зеленского

Вести.Ruвчера в 21:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Гаджеты

Мощный смартфон Redmi Pro 2 может получить выдвижную камеру

Обновлено в 03:03
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Общество

В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

США планируют создать систему выявления запуска гиперзвуковых ракет

На слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил о планах создать систему, которая будет предупреждать о запуске гиперзвуковых ракет, а также их отслеживать.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Алексей Текслер перевезет и пропишет семью в Челябинске

Обновлено в 03:21
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Политика

В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо

Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

В Благовещенске уволили врача городской станции скорой медицинской помощи, который несколько раз дотронулся носом ботинка до головы пациента, проверяя тем самым самочувствие мужчины.
Обновлено в 06:28
Политика

Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского

Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Обновлено вчера в 07:02
Наука

Ученые рассказали о влиянии кофе на появление рака легких

Исследователи обнаружили, у некурящих людей, которые пили две или более чашки кофе в день, риск развития рака легких был на 41% выше, чем у тех, кто не пил кофе.
Обновлено в 01:03
Футбол

ЦСКА предложит контракт Дзагоеву

Контракт Алана Дзагоева с ЦСКА истекает летом. Появилась информация, что армейцы предложили своему ведущему игроку новый договор.
Обновлено в 07:07
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Экономика

Акции «Группы Черкизово» обвалились ниже цены планируемого re-IPO

Акции ПАО "Группа Черкизово" утром в четверг откатились в отсутствие новостей ниже цены планируемого через неделю re-IPO на Московской бирже.
Обновлено в 03:48
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Технологии

ОДК запустила установку производства деталей для турбин методом 3D-печати

Крупнейшую в России установку прямого лазерного выращивания из порошковых металлических материалов ввела в эксплуатацию Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), сообщает 4 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 08:50
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями

На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное