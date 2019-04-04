Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском 04:17
21 апреля в стране пройдёт второй тур голосования. Тем временем Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По мнению экспертов, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком».
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
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