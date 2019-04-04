Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском вчера в 21:28
Украинский лидер Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине. «Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста», — написал Порошенко.
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныПервый канал 11:54
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