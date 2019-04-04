Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионеRT на русском вчера в 21:28

Украинский лидер Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине. «Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста», — написал Порошенко.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныПервый канал 11:54

Подробнее о событии

Дебаты Порошенко и Зеленского вырастут до «Олимпийских» масштабов

Вести.Ru10:44

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

РЕН ТВвчера в 21:16

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

RT на русском04:17

Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Газета.Ru02:29

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

ТАССвчера в 21:43

«А в конце – палец вниз»: Украинский журналист оценил вызов Зеленским Порошенко на стадион

Царьград09:40

«Загнал их в рамки, из которых тяжело отвечать»: что выиграл Зеленский, предложив Порошенко дебаты на стадионе

Дождьвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Экс-глава Nissan Карлос Гон вновь арестован

Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Здоровье

ВОЗ: средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

С начала XXI века средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет.
Обновлено в 10:23
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Здоровье

Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть

Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Политика

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Вмешательство России было решающим при развороте хода войны в пользу союзника Москвы президента Сирии Башара Асада.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Обновлено в 12:48
Космос

«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

В случае если сенатор не предоставляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Музыка

Названа дата премьеры нового мюзикла «Комедия о том, как банк грабили»

Наши зрители могли в этом убедиться, ведь новое шоу - от авторов знакомой им постановки "Очень смешная комедия о том, как Шоу пошло не так" и музыкальных хитов XX века.
Обновлено в 09:38
Общество

Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт).
Обновлено в 12:23
Политика

Олег Говорун уходит из администрации президента

Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Транспорт

Ремонт дорог назвал приоритетным в этом сезоне Алексей Текслер

Обновлено в 02:22
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

«Интерфаксу» в пресс-службе ОАК сообщили, что господин Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора «Ильюшина» в связи с переходом на новую работу.
Обновлено в 12:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное