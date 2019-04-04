Порошенко согласился на дебаты с ЗеленскимВечерняя Москва вчера в 21:53

Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

Ранее Зеленский выдвинул условие проведения дебатов с Порошенко: они должны пройти в Киеве на стадионе «Олимпийский» на глазах украинского народа. Действующий президент вслед за этим организовал голосование в социальных сетях.

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Финансы Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых.

Происшествия Мэру Евпатории нашли второе дело Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Политика Порошенко предложил Зеленскому совместно сдать анализы «В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9.00 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона „Олимпийский“ для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — цитирует Медведева «Украинская Правда».

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Происшествия Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.

Политика ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Кино В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов» В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.

Авто Стартовали продажи битопливной Lada Largus 4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Космос С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.

Общество Ученые назвали группу крови богатых людей Как сообщает ToDay News Ufa, эту теорию выдвинули японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Игры Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова: «Правосудие найдет Макгрегора» Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.