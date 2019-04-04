Политика
Порошенко согласился на дебаты с ЗеленскимВечерняя Москва вчера в 21:53
Ранее Зеленский выдвинул условие проведения дебатов с Порошенко: они должны пройти в Киеве на стадионе «Олимпийский» на глазах украинского народа. Действующий президент вслед за этим организовал голосование в социальных сетях.
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Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, прочитайте, будьте добры. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей, таковы уже устоявшиеся правила. Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
— Петр Порошенко, президент УкраиныDaily Storm вчера в 23:19
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