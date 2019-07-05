Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru 07:01
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Политика
Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ
Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Транспорт
ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта
Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.
Обновлено в 10:13
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море
Обновлено в 15:26
Политика
Власти США запустили программу по борьбе с «влиянием России»
Агентство США по международному развитию (USAID) запустило программу под названием "Противодействие пагубному влиянию Кремля".
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Музыка
Данилко объявил о возвращении на сцену Верки Сердючки
Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объявил о возвращении экстравагантной проводницы на сцену после большого перерыва.
Обновлено в 15:16
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Футбол
Де Йонг рассказал, какой номер хотел бы получить в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, под каким номером он хотел бы играть в каталонском клубе.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Здоровье
Калининградская общественная палата выступила за освобождение Элины Сушкевич
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Региональная общественная палата выступает за освобождение калининградского врача-неонатолога Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве недоношенного младенца.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Политика
В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»
Генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании в мае двух россиян и трех ливийцев за "попытку повлиять на предстоящие в стране выборы".
Обновлено в 11:50
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
О чем фильм «Грех», который Путин подарил папе Римскому
Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому фильм "Грех". Его снял знаменитый режиссер Андрей Кончаловский.
Обновлено вчера в 13:33
Культура
Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»
Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено в 14:37
Кино
Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel
Обновлено в 03:29
Происшествия
Пережившую пытки девочку из Ингушетии доставили в Москву
Обновлено в 16:07
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:38