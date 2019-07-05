Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru 07:01

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

Газета.Ru16:11

Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов

ТК Звезда10:32

За месяц Порошенко забрал из банка 340 кг наличных долларов — Портнов

REGNUM07:26

Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными

Накануне.Ru08:51

Порошенко за два месяца обналичил 34 миллиона долларов

Московский Комсомолец08:49

Порошенко за два месяца снял 34 млн долларов наличными

Народные новости09:31

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Вести.Ru07:01
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Политика

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Андрей Владимирович Портнов
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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