Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru вчера в 07:01
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен
Обновлено в 00:08
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
На Украине арестован похищенный из ДНР «свидетель» крушения MH17
На Украине суд арестовал экс-начальника ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Обновлено 04 июля в 18:10
Экономика
Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700-й серии получили стильные упаковки
В продаже Radeon RX 5700-й серии появится 7 июля, а в этот же день начнут продавать процессоры Ryzen 3000.
Обновлено 04 июля в 04:58
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Зеленский выступил в Донбассе на русском языке
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены
Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей
Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
В зоне паводка под водой оказались дома в 103 населенных пунктах Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Папа римский озаботился конфликтом на Украине
Папа римский выразил серьёзную озабоченность в связи с конфликтом, который продолжается на Украине с 2014 года.
Обновлено вчера в 11:32
Гаджеты
Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников
Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Космос
Российские ученые отобрали семь экспериментов для реализации на обсерватории «Спектр-УФ»
Институт астрономии РАН (ИНАСАН) отобрал первые семь экспериментов для проекта космической обсерватории "Спектр-УФ", которую планируется запустить в 2025 году.
Обновлено в 00:05
Экономика
В России предложили новый способ увеличения пенсии
В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) пришли к выводу, что внедрение корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) позволит существенно повысить размер пенсий в России.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено 04 июля в 05:56