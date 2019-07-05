Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru 07:01

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными

РИА Новости19:13

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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Вести.Ru07:01

Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского

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Московский Комсомолец08:49

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REGNUM07:26

Юрист заявил о начале расследования об отмывании Порошенко $34 млн

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
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Андрей Владимирович Портнов
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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