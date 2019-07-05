Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru вчера в 07:01
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено вчера в 06:54
Гаджеты
Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп
Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.
Обновлено в 02:39
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты
Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч.
Обновлено в 02:51
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено вчера в 01:34
Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung
Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.
Обновлено в 03:07
Футбол
19-летний воспитанник «Спартака» перешел в «Уфу»
Бывший защитник "Спартака" Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с "Уфой", сообщается в официальном Twitter клуба.
Обновлено в 02:23
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Политика
Бориса Джонсона взяли под охрану из-за угрозы нападения
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон находится под круглосуточным наблюдением полиции из-за предполагаемой подготовки нападения на него.
Обновлено в 03:21
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено вчера в 10:25
Единоборства
Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
Политика
Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Авто
Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова
Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом экипажу подводной лодки "Курск".
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19