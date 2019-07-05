Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.

Происшествия Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Гаджеты Камерофон Nokia получит датчик изображения на 48 Мп Как сообщает портал «Актуальные новости», у нового гаджета будет тройная камера с главным датчиком изображения на 48 мегапикселей.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Гаджеты Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6 В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.

Политика Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.

Происшествия Неизвестные ограбили магазин в США за полминуты Группа молодых людей в США похитила из магазина спортивного и походного инвентаря товары на сумму в $30 тысяч.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.

Энергетика «Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.

Гаджеты В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung Потенциально опасное неофициальное программное обеспечение «Обновления для Samsung» было загружено из магазина приложений для Andorid-устройств Play Store более 10 млн раз.

Футбол 19-летний воспитанник «Спартака» перешел в «Уфу» Бывший защитник "Спартака" Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с "Уфой", сообщается в официальном Twitter клуба.

Политика Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2» Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

Общество Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).

Политика Бориса Джонсона взяли под охрану из-за угрозы нападения Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон находится под круглосуточным наблюдением полиции из-за предполагаемой подготовки нападения на него.

Футбол Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.

Единоборства Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.

Политика Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Футбол Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.

Авто Названы самые популярные сайты для продажи автомобилей в России Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.

Армия и оружие Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Авто Toyota начала продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace в России Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Общество «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева «Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.

Происшествия Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге Моряки-подводники, погибшие при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, будут похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге рядом с мемориалом экипажу подводной лодки "Курск".