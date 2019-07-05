Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru 07:01
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Футбол
«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении
Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено в 16:43
Транспорт
Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года
Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский заговорил по-русски, выступая в Донбассе
Обновлено в 08:52
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено 03 июля в 10:16
Наука
Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно
Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено в 12:32
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Общество
В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров
В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года.
Обновлено в 04:07
Экономика
Глава Минфина допустил пересмотр перечня освобождаемого от НДС импорта
Первый зампред российского правительства Антон Силуанов допустил, что кабинет министров может пересмотреть перечень высокотехнологичного оборудования, не облагаемого налогом на добавленную стоимость при поставках в Россию.
Обновлено в 18:15
Игры
Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года
Обновлено в 03:59
Общество
Правительство подготовилось к созданию российского аналога «Википедии»
Минкомсвязи представило проект закона о правилах финансирования общенационального интерактивного энциклопедического портала — аналога «Википедии», который будет создан издательством «Большая Российская энциклопедия».
Обновлено в 19:38
Футбол
Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»
Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды.
Обновлено в 15:52
Культура
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Выдающийся французский кинооператор Пьер Ломм скончался в возрасте 89 лет.
Обновлено в 18:32
Футбол
В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса
Обновлено в 07:14
Наука
Ученые создали помогающие лечить рак бактерии
Ученые из Колумбийского университета в рамках исследования создали бактерии, разумно воспринимающие и реагирующие на различные среды.
Обновлено в 06:47
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге
Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно".
Обновлено в 00:02
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал развод
На следующий день грядущий развод прокомментировал и супруг Лолиты. 44-летний Дмитрий Иванов высказался о расставании кратко.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28