Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличнымиВести.Ru вчера в 07:01
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов. Сделал он то еще в мае – за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии.
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Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Ветераны ФСБ отреагировали на задержание спецназовцев. «Сыпется все»
Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Политика
Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Баскетбол
Форвард «Милуоки» перебрался в «Барселону»
Обновлено в 04:50
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Булгаков рассказал, как военные помогают жителям затопленного Тулуна
Замминистра обороны РФ Герой России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, как в настоящее время военнослужащие помогают жителям затопленного Тулуна Иркутской области справиться с последствиями паводка.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области
Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров за кражу имущества людей в зоне подтопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой
Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» - описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.
Обновлено в 04:44
Технологии
Цена первых 5G-смартфонов Xiaomi, OPPO и Vivo превысит $700
Компании Xiaomi, OPPO и Vivo могут выпустить свои 5G-смартфоны уже до конца текущего квартала.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонии
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Отравивший и ограбивший пассажира таксист задержан в Москве
Столичные полицейские задержали таксиста, который подозревается в том, что он опоил и ограбил пассажира.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Мальчику-бабочке нужна дорогая операция
В прошлом году в петербургской больнице Максиму сделали операцию на правой кисти – разделили и разогнули пальчики.
Обновлено в 01:46
Политика
Посол РФ в США отреагировал на сокращение срока заключения Бутиной
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналистами прокомментировал сокращение срока россиянке Марии Бутиной, осужденной в США.
Обновлено в 04:57
Культура
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04