Политика
Порошенко снова вызвали на допросRambler News Service 22 июля в 15:17
Порошенко вызван как свидетель в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». ГБУ уже вызывало Порошенко на допрос на 17 июля, однако бывший президент Украины на него не явился.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Обновлено в 12:21
Политика
СБУ задержала российский танкер
Обновлено в 07:25
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет
Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
Обновлено в 12:01
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Единоборства
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Религия
Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве
Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:11
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Интерфакс: на борту задержанного Украиной танкера находятся 15 россиян
На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находятся 15 россиян, все они чувствуют себя удовлетворительно.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР
Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля
Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 12:07
Общество
Путин рассказал, как организован отдых для детей из Иркутской области
Президент России Владимир Путин сообщил, что дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области поедут отдыхать на различные отечественные курорты и за границу.
Обновлено в 04:45
Политика
Федеральные власти США возобновят смертные казни
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Спорт
Аплачкина победила в беге на 5000 метров на чемпионате России
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Спорт
Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 12:34
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15