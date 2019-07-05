Политика

Порошенко снова вызвали на допросRambler News Service 22 июля в 15:17

Порошенко вызван как свидетель в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». ГБУ уже вызывало Порошенко на допрос на 17 июля, однако бывший президент Украины на него не явился.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко

RT на русском22 июля в 15:09

Порошенко беспрестанно вызывают на допрос

Газета.Ru22 июля в 18:50

Порошенко вновь вызвали на допрос

РЕН ТВ22 июля в 18:17

Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

РИА Новости23 июля в 01:53

Порошенко повторно вызвали на допрос

Комсомольская правда22 июля в 11:12

Порошенко повторно вызвали на допрос

Известия22 июля в 11:05

Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос

ТАСС22 июля в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Общество

Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel

Обновлено в 12:21
Политика

СБУ задержала российский танкер

Обновлено в 07:25
Наука

Потепление в XXI веке оказалось первым за две тысячи лет

Климатическое моделирование показало, что до XX века периодов потепления не было в течение двух тысяч лет.
Обновлено в 12:01
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Единоборства

Еще один боксер умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Религия

Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве

Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Задержан предполагаемый убийца российской ЛГБТ-активистки

Обновлено в 06:01
Кино

Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 06:11
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Женщину убили на детской площадке в Подмосковье

Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Музыка

Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт

Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Интерфакс: на борту задержанного Украиной танкера находятся 15 россиян

На борту задержанного Украиной российского танкера Neyma находятся 15 россиян, все они чувствуют себя удовлетворительно.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Неизвестные пытались напасть на Порошенко после допроса в ГБР

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 10:43
Общество

Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Политика

Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах

Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

«Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом США», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля

Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 12:07
Общество

Путин рассказал, как организован отдых для детей из Иркутской области

Президент России Владимир Путин сообщил, что дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области поедут отдыхать на различные отечественные курорты и за границу.
Обновлено в 04:45
Политика

Федеральные власти США возобновят смертные казни

Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Кличко сообщил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что он готов объявить досрочные выборы мэра Киева.
Обновлено в 12:04
Спорт

Аплачкина победила в беге на 5000 метров на чемпионате России

Обновлено вчера в 13:39
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет

Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Спорт

Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России

По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 12:34
Авто

«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
ещё по теме
Главное