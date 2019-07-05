Политика
Порошенко снова вызвали на допросRambler News Service 22 июля в 15:17
Порошенко вызван как свидетель в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». ГБУ уже вызывало Порошенко на допрос на 17 июля, однако бывший президент Украины на него не явился.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Nokia представила два новых кнопочных телефона
Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
Госдума приняла закон о фитнес-центрах
По словам главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, закон совершенствует деятельность фитнес-центров и будет способствовать увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом.
Обновлено в 07:19
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Погба не является проблемой для „МЮ“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу ситуации с французским хавбеком Полем Погба, которого в СМИ связывают с переходом в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:19
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Общество
На Кубани после незаконных опытов усыпили больше 150 обезьян
Обновлено в 09:30
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено в 01:40
Кино
Фильм Шукшина «Калина красная» покажут на Венецианском кинофестивале
Отреставрированную версию драмы "Калина красная" режиссера Василия Шукшина покажут в программе классики на 76-м Венецианском кинофестивале, сообщает пресс-служба смотра.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по двум сирийским провинциям
ВВС Израиля нанесли очередной авиационный авиационный удар по территории Сирии. на этот раз атакам подверглись объекты в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.
Обновлено в 04:34
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Общество
На центральную часть России надвигается дождь с градом и грозой
Жителей Московской, Калужской и Смоленской областей 24 июля ожидает дождливая погода с грозой.
Обновлено в 00:53
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Авто
BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe
Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
Обновлено в 05:31