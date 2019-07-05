Политика

Порошенко снова вызвали на допросRambler News Service 22 июля в 15:17

Порошенко вызван как свидетель в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». ГБУ уже вызывало Порошенко на допрос на 17 июля, однако бывший президент Украины на него не явился.
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Госбюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос

РИА Новостивчера в 01:53

Порошенко беспрестанно вызывают на допрос

Газета.Ru22 июля в 18:50

В ГБР подтвердили данные о повторном допросе Порошенко

RT на русском22 июля в 15:09

Порошенко вновь вызвали на допрос

РЕН ТВ22 июля в 18:17

Порошенко повторно вызвали на допрос

Комсомольская правда22 июля в 11:12

Порошенко повторно вызвали на допрос

Известия22 июля в 11:05

Госбюро расследований Украины повторно вызвало Порошенко на допрос

ТАСС22 июля в 10:42
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика

Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17

Специалисты уличили Службу безопасности Украины (СБУ) в подделке аудиозаписей по делу о крушении рейса MH17.
Обновлено в 13:10
Кино

Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Обновлено в 13:12
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины

Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом

Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве.
Обновлено в 08:28
Авто

В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson

В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Назван виновный в том, что камера RED Hydrogen One оказалась такой ужасной

Сильно раскрученный смартфон RED Hydrogen One не оправдал ожиданий: экран оказался невысокого качества, а превозносимая в анонсе камера показала разочаровывающие результаты, и ее программное обеспечение оставляет желать лучшего.
Обновлено в 12:54
Общество

Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика

На Украине обработано 99,3% протоколов на выборах в парламент

Обновлено в 03:17
Политика

Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Обновлено в 12:11
Здоровье

Ученые: Рост сахара в крови грозит развитием рака поджелудочной железы

Ученые подчеркнули, что преддиабетическое состояние увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено в 11:55
Гаджеты

Fujifilm представила распознающую номера машин за километр камеру

В компании заверили, что модель SX800 обладает 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 20–800 мм.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко

Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод

Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Политика

В США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Здоровье

Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты

Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

«Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения

Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл

Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
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