Политика
Порошенко снова вызвали на допросRambler News Service 22 июля в 15:17
Порошенко вызван как свидетель в уголовном производстве о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском». ГБУ уже вызывало Порошенко на допрос на 17 июля, однако бывший президент Украины на него не явился.
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Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17
Специалисты уличили Службу безопасности Украины (СБУ) в подделке аудиозаписей по делу о крушении рейса MH17.
Обновлено в 13:10
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
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Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины
Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом
Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве.
Обновлено в 08:28
Авто
В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson
В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Назван виновный в том, что камера RED Hydrogen One оказалась такой ужасной
Сильно раскрученный смартфон RED Hydrogen One не оправдал ожиданий: экран оказался невысокого качества, а превозносимая в анонсе камера показала разочаровывающие результаты, и ее программное обеспечение оставляет желать лучшего.
Обновлено в 12:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11
Здоровье
Ученые: Рост сахара в крови грозит развитием рака поджелудочной железы
Ученые подчеркнули, что преддиабетическое состояние увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 50%.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Fujifilm представила распознающую номера машин за километр камеру
В компании заверили, что модель SX800 обладает 40-кратным оптическим зумом и фокусным расстоянием 20–800 мм.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28
Политика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Политика
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения
Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
«Техмаш» показал бронебойные снаряды нового поколения
Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00