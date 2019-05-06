Армия и оружие
Порошенко сменил командующего военной операцией в ДонбассеRT на русском 09:46
Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
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Наука
Изменение климата ускорило распространение банановой болезни
Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Общество
Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома
В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».
Обновлено в 17:02
Общество
Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине
При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
Обновлено в 09:33
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Политика
Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Хоккей
Илья Михеев стал игроком «Торонто»
Обновлено в 12:10
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке
Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика
В Раде предложили обезлюдить Донбасс
«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Технологии
У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль
Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Футбол
Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине
В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Общество
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации
Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Авто
Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 08:18