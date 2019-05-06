Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в ДонбассеRT на русском 09:46

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Коммерсантъ12:34

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Газета.Ru13:07

Командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал, воевавший в Дебальцеве

ТАСС10:40

Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе

РБК11:21

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

RT на русском09:46

Порошенко назначил нового командующего ООС в Донбассе

ФАН10:44

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

РИА Новости09:41
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Наука

Изменение климата ускорило распространение банановой болезни

Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Обновлено в 15:57
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Транспорт

Из-за «парадной» пробки южносахалинцы опоздали на работу и в школу

Обновлено в 19:10
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга, где водитель автомобиля сбил двух пешеходов.
Обновлено в 15:08
Общество

Подвижные игры: переселятся ли россияне в мобильные дома

В перспективах мобильных домов в России разбирались «Известия».
Обновлено в 17:02
Общество

Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине

При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

Обновлено в 09:33
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Политика

Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Хоккей

Илья Михеев стал игроком «Торонто»

Обновлено в 12:10
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета рассказал об аварийной посадке

Предполагаемый командир самолета, сгоревшего 5 мая в Шереметьево, Денис Евдокимов рассказал о том, что, по его мнению, происходило при посадке.
Обновлено в 08:06
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Технологии

У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль

Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено в 09:27
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Футбол

Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине

В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

ДНР ответила на обвинения Украины о «подготовке» детей к войне

Обновлено в 19:01
Авто

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
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