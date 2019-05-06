Армия и оружие
Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27
Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Кино
Режиссёры четвёртых «Мстителей» раскрыли несколько секретов «Финала»
Задолго до выхода фильма «Мстители: Финал» в прокат появилась информация, что звезда сериала «13 причин почему» Кэтрин Лэнгфорд сыграет в нём какую-то важную роль.
Обновлено в 12:50
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Обновлено в 12:54
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Общество
Синоптики пообещали дожди и грозы в Москве с 8 мая
Синоптики пообещали, что 9 мая атмосферное давление вырастет, но не исключили кратковременные дожди с порывистом ветром.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Москвич из-за сорвавшегося свидания убил кошку и послал фото девушке
Москвич из-за сорвавшегося свидания выкинул свою кошку из окна восьмого этажа, а затем отправил фото мертвого животного девушке, с которой должен был встретиться, сообщается на сайте ГУМВД по столице.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине
Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам сгоревшего SSJ-100
Компания «Аэрофлот» выплатит компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе самолёта Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 12:29
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России
Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
Обновлено в 05:22
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Наука
В Египте обнаружены гробницы древнейших строителей пирамид
Ученые установили, что строители создавали собственные гробницы рядом с захоронениями своих царей.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
В Калужской области растёт число волонтеров-медиков
В Калужской области участниками движения «Волонтеры-медики» являются уже более 150 добровольцев, местные отделения действуют на базе медицинских факультетов Обнинского Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ и Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского.
Обновлено в 06:48
Баскетбол
ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии
Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.
Обновлено в 13:55
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Транспорт
Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы
В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Наука
Учёные рассказали, как распознать психопата
Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
Обновлено в 04:18
Политика
Макрон: Совет Европы нуждается в России
Франция выступает за то, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено в 08:12
Политика
США отзывают посла на Украине, узнали СМИ
"В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь на Украину", - отмечает издание. Уточняется, что 20 мая посол вернется в США.
Обновлено в 13:44