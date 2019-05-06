Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27

Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Коммерсантъ12:34

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Газета.Ru13:07

Порошенко назначил нового командующего ООС в Донбассе

ФАН10:44

Командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал, воевавший в Дебальцеве

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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

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Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе

РБК11:21

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

РИА Новости09:41
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Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
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Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

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Обновлено в 12:29
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России

Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

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Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
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В Египте обнаружены гробницы древнейших строителей пирамид

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ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.
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Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
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