Армия и оружие
Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27
Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
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Происшествия
СК: после пожара на лайнере в Шереметьево выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
«Манчестер Сити» договорился о переходе Бруну Фернандеша
В текущем сезоне 24-летний игрок провел во всех турнирах 50 матчей, забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.
Обновлено в 15:45
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Авто
Maserati никогда не откажется от ДВС
Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
Обновлено в 00:00
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Экономика
Кабмин РФ обсудит развитие рынка газомоторного топлива
Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Политика
Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике
Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Apple сняла с производства iPhone 6
Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Финансы
Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично
За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено в 12:48
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия
Рыбак при попытке словить корюшку упал с дамбы и погиб
Рыбаку, который упал накануне вечером с дамбы, было всего 32 года. Обычная рыбалка стала для молодого человека последней.
Обновлено в 17:13
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45