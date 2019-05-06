Армия и оружие
Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27
Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:23, Ашберн
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Экономика
Греция в 2018 году получила рекордные доходы от туризма
Обновлено в 11:14
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Краснодаре задержали похитителей надгробий с городского кладбища
К краже оказались причастны трое молодых людей от 20 до 24 лет.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины
Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.
Обновлено в 08:33
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Кино
Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
Международная касса фильма «Мстители: Финал» на 12-й день проката превысила 2 млрд долларов.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Глава СК РФ прибыл на место катастрофы в Шереметьево
Обновлено в 03:59
Политика
Качественная российская нефть начала поступать на Украину
«В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 11:45
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского
Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Гаджеты
ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60
Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Престиж дороже жизней: почему власти не запретят полеты «Суперджета»
Трагедия с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в воскресенье, унесшая как минимум 41 жизнь, не является основанием для того, чтобы запретить полеты этой модели.
Обновлено в 10:35
Политика
ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией
Федеральная служба безопасности опубликовала на официальном сайте опрос для оценки эффективности борьбы с коррупцией.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Политика
В России создадут единый реестр населения
В России в будущем появится единый реестр населения, работа над ним уже ведется.
Обновлено в 10:59
Музыка
Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина
Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
Обновлено в 12:54
Политика
Кремль положительно оценил работу Бабича в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль доволен работой Михаила Бабича на посту посла РФ в Белоруссии.
Обновлено в 09:29
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47