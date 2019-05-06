Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27

Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
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Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Коммерсантъ12:34

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Газета.Ru13:07

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ФАН10:44

Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе

РБК11:21
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