Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в ДонбассеГазета.Ru 11:27

Президент Украины Петр Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе, сообщает РИА "Новости". Украинский лидер назначил на этот пост Александра Сирского. Порошенко добавил, что экс-командующий Сергей Наев хорошо справился со своей задачей.
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Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Газета.Ru11:27

Порошенко сменил командующего операцией Объединенных сил в Донбассе

РБК11:21

Порошенко назначил нового командующего ООС в Донбассе

ФАН10:44

Командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал, воевавший в Дебальцеве

ТАСС10:40

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

RT на русском09:46

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Известия10:56

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

РИА Новости09:41
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
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Сегодня, 6 мая, у Меган Маркл и принца Гарри родился сын.
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Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

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Политика

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Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

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Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

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Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
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Общество

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Слоан Стивенс в матче второго круга турнира в Мадриде.
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Выяснились характеристики, стоимость и уровень производительности всех видеокарт AMD Navi

Источник приводит данные по характеристикам и ценам всей новой серии видеокарт AMD, которая, по имеющимся данным, будет называться Radeon RX 3000.
Обновлено в 10:45
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Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца

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«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
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Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
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