Политика
Порошенко случайно назвал Украину агрессоромИзвестия вчера в 18:34
Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
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Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 23:37
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Происшествия
Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии
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Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ
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С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
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Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
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Происшествия
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Спорт
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Армия и оружие
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Общество
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Политика
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Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
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Общество
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Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией
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Обновлено в 03:32
Происшествия
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара
Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии
Обновлено в 03:22
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»
России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Поклонская сообщила о девяти возбуждённых против неё делах на Украине
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что за последние пять лет Генеральная прокуратура Украины возбудила против неё девять уголовных дел.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Назвала дочь в честь подруги: Кристина
Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
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Политика
Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России
Обновлено в 01:03
Политика
В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
Обновлено в 05:08
Кино
В Лос-Анджелесе пройдет кинопремия «Оскар»
Обновлено в 05:39
Музыка
Скончался украинский композитор Лев Колодуб
В возрасте 88 лет умер украинский композитор Лев Колодуб. Об этом сообщили на сайте министерства культуры Украины.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Назван простой способ избавиться от депрессии
Обновлено в 05:01
Происшествия
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Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ
В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».
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Политика
Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы
Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир
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