Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессоромИзвестия вчера в 18:34

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
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Петр Порошенко
Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 17:30

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Порошенко оговорился и оскорбил Украину

Газета.Ruвчера в 23:04

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Порошенко случайно назвал Украину агрессором

РИА Новостивчера в 23:37
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Происшествия

Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

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Политика

Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников»

России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.
Обновлено вчера в 22:24
Музыка

Решение об участии MARUV в Евровидении примут в течение двух суток

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Обновлено вчера в 19:15
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Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

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Происшествия

В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре

"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

В Молдавии открылись участки для голосования на парламентских выборах

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах открылись в Молдавии.
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В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 19:30
Общество

Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля

Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

Гуаидо допускает любые варианты для разрешения ситуации в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что для разрешения ситуации в Венесуэлы, могут подойти «любые варианты».
Обновлено в 00:08
Политика

Власти Колумбии закрывают часть границы с Венесуэлой

Пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер на два дня решили закрыть власти Колумбии.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Теперь запрещено белым. В США развивается расизм наоборот

Белые американцы старались всячески оградить себя от присутствия ставших вольными черных.
Обновлено в 00:00
Политика

Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, gthtlftn РИА "Новости" / "Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", — отмечается в указе.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Краснодаре столкнулись сразу 10 машин

Накануне поздно вечером на Северном мосту в Краснодаре столкнулись, по меньшей мере, 10 автомашин.
Обновлено в 00:24
Политика

Участниц украинского отбора на Евровидение довели до слез из-за Крыма

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся по маршруту Благовещенск - Москва с посадкой в Екатеринбурге, был вынужден вернуться в аэропорт.
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Политика

Пригожин призвал Серебрякова «рассказать о других государствах»

В качестве стран, на которые стоит обратить внимание Серебрякову, Пригожин привел в пример Сирию, Ливию и Ирак.
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей

Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Филадельфии»

"Филадельфия Флайерз" обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Китае зафиксировано сильное землетрясение

Сейсмологическая служба обсерватории Гонконга сообщила, что в воскресенье, 24 февраля, в юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах от городского округа Цзыгун с населением около 2,7 миллиона человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:23
Спорт

Тренер Норвегии — на критику Большунова: «Хотели победить, поэтому так поступили»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум ответил на критику россиянина Александра Большунова, который критически отозвался о тактике норвежских спортсменов по ходу мужского скиатлона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
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Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

"Барселона" одержала победу над "Севильей" в матче 25-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как АК-47

"Российская компания, подарившая миру знаменитый автомат АК-47, представила ударный беспилотник, который может аналогичным образом произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов", - отмечает газета.
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Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
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Авто

Представлены свежие фото новой LADA Vesta FL

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали два фото, на которых показали новый дизайн боковых зеркал, а также блок управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами.
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В Самаре женщина пришла с гробом покойного мужа к зданию правительства

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Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

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В Хабаровске предотвращен массовый расстрел в школе

18-летний студент, собиравшийся придти в школу в Хабаровске с оружием и устроить расстрел, пойман спецслужбами.
Обновлено вчера в 19:17
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Грузовой Boeing разбился на юге США

Обновлено вчера в 17:18
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