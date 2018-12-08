Политика

Порошенко сфотографировался с солдатом с символикой СС
RT на русском
вчера в 23:33

Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал снимок с украинскими десантниками, один из которых носит на камуфляже символику СС. Соответствующую фотографию украинский лидер разместил на своей страничке в Facebook.
RT на русскомвчера в 23:33
с чего всё началось
Украинский президент Петр Порошенко опубликовал на своей страничке в Facebook
 фотографию с десантниками в день Вооруженных сил Украины (ВСУ), который праздновался на днях.
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