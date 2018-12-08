с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Политика Политика Слушания по делу финдиректора Huawei отложены до понедельника Слушания по делу об аресте финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по решению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия будут продолжены в понедельник, 10 декабря.

Политика Политика Литва ввела санкции против России Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Политика Политика Мюллер представил детали нарушения Манафортом сделки со следствием Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа, об этом свидетельствуют документы, размещенные в субботу в судебной базе.

Политика Политика Трамп выдвинет Уильяма Барра на пост главы минюста США Президент подчеркнул, что выдвинет "кандидатуру [68-летнего] Барра на пост министра юстиции" и генерального прокурора США.

Политика Политика Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.

Политика Политика Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.

Политика Политика УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».

Политика Политика Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Политика Бывший президент Колумбии Бетанкур скончался на 96-м году жизни Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в столице страны Боготе на 96-м году жизни.

Политика Политика Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС

Политика Политика Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля.

Политика Политика В Раде предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает на обязательной основе проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа