с чего всё началось

Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook "патриотичное" фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.

Политика Политика ФСБ назвала Крымский мост главной целью провокаций Украины Строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались нападкам со стороны Киева и были главной целью украинских провокаций в последнее время, заявил в ходе брифинга замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Политика Политика Путин обсудил с Нетаньяху военное взаимодействие Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии.

Политика Политика Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Политика Политика Володин предложил создать единый список террористических организаций Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.

Политика Политика Советник Порошенко подставил его языком Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи "Народ против" на канале Zik на русском языке.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Политика Политика В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает ввести обязательный наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны, передает ФАН.

Политика Политика Трамп назвал Тиллерсона глупым и ленивым Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон "глуп как пробка и чертовски ленив".

Армия и оружие Армия и оружие Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.

Политика Политика В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.

Политика Политика Германия не поддержала идею о новых санкциях против России Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Госдеп США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева Госдепартамент США призвал российские власти «немедленно освободить» 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева.

Политика Политика Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.

Политика Политика Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.