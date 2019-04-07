Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету КличкоГазета.Ru 14:15

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Согласно словам Порошенко, он сделает это на следующей неделе.

Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко

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