Политика
Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету КличкоГазета.Ru вчера в 14:15
Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Согласно словам Порошенко, он сделает это на следующей неделе.
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Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News вчера в 13:21
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