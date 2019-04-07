Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету КличкоГазета.Ru вчера в 14:15

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

Президент Украины Петр Порошенко ответил боксеру Владимиру Кличко на предложение пройти допинг-тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) перед дебатами с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. Согласно словам Порошенко, он сделает это на следующей неделе.

Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко

Футбол Юрий Газинский: «В долгу перед болельщиками за предыдущие матчи» Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский считает, что его команде необходимо набирать максимум очков в оставшихся матчах чемпионата России, информирует официальный сайт "быков".

Общество Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.

Футбол Бабаев рассказал о будущем футболиста Влашича в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что арендованный у английского «Эвертона» полузащитник Никола Влашич может остаться в команде.

Общество Организаторов концертов «18+» предложили штрафовать за допуск на них детей и подростков В Госдуме предложили штрафовать организаторов за допуск детей и подростков на концерты категории 18+ .

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.

Религия Православные отмечают Благовещение Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Энергетика Нефть дорожает, Brent торгуется на уровне $69,8 за баррель Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу составила $69,88 за баррель, что на $0,48 (0,69%) выше уровня предыдущей сессии.

Политика Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.

Политика Варшава требует с Берлина 900 миллиардов евро за «оккупацию» В самой Германии на «польский почин» отреагировали сдержанно и пока ничего платить не собираются.

Происшествия В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Армия и оружие В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.

Армия и оружие Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.

Экономика СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100 В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.

Политика Медведев спас Путина от Володина: эксперты о предложении спикера изменить Конституцию «По поводу предложений об изменении Конституции хочу подчеркнуть, что фундаментальные изменения в нее не нужны, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Основного закона», — ответил Медведев.

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Футбол Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.

Происшествия Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.

Финансы В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Политика Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.

Происшествия В Москве педофил изнасиловал школьницу в подъезде Злоумышленник подкараулил девочку в подъезде многоэтажке и надругался над ней. Затем палач скрылся с места преступления.

Энергетика «Роснефть» углубляется в Африку Компания может получить блок под СПГ в Экваториальной Гвинее "Роснефть" и итальянская Eni проявили заинтересованность к участию в торгах за бывший блок R (сейчас переименован в EG-27) на шельфе Экваториальной Гвинеи, сообщил Platts со ссылкой на министерство нефти страны.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова стала мамой в третий раз Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила неожиданную новость о том, что стала мамой.

Происшествия В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.