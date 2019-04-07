Политика

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Ранее с такой инициативой выступил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 13:21

Подробнее о событии

Эксперт назвал намерение Порошенко пройти тесты в WADA пиаром

Известия16:20

Эксперт назвал пиаром намерение Порошенко пройти тесты в WADA

RT на русском13:33

Порошенко готов пройти тесты на алкоголь и наркотики в WADA

РИА Новости12:37

Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADA

РБК13:13

Порошенко согласился повторно сдать анализы в WADA

Московский Комсомолец12:47

Порошенко сдаст тест на наркотики в WADA по совету Кличко

Газета.Ru14:15

Порошенко пообещал пройти тест на наркозависимость у экспертов WADA

ТАСС12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Свами Даши взял сына в свою команду в шоу «Школа экстрасенсов» на ТНТ

Сегодня на канале ТНТ стартовала одна из самых ожидаемых премьер года — шоу «Школа экстрасенсов».
Обновлено в 16:22
Общество

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
Обновлено в 16:02
Путешествия

Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

Самые дорогие авиабилеты на майские праздники обошлись путешественникам в 600 тысяч рублей, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 06:15
Технологии

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок

«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

США эвакуировали своих военных из Ливии

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

Обновлено в 01:22
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика

Главу Министерства внутренней безопасности США отправили в отставку

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстьен Нильсен.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри

Обновлено в 09:51
Хоккей

Швейцарские керлингисты завоевали бронзу чемпионата мира

Соревнования проходят в канадском Летбридже. В матче за третье место швейцарские керлингисты победили команду Японии.
Обновлено в 17:59
Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Обновлено в 13:02
Технологии

Кто задушит интернет. Цензура придет к нам не как полицейский, а как разносчик «Яндекс.Еды» в желтой куртке

На четвертом месте разместился китайский проект Baidu — на него пользователи заходили 9 млрд раз.
Обновлено в 16:43
Футбол

«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом»

Футболисты Бетиса нанесли поражение Вильярреалу в 31-м туре испанской примеры 2:1. Первый гол в матче забил Джованни Ло Чельсо.
Обновлено в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Кличко
Украинский боксёр
Украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Чемпион мира среди военнослужащих.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное