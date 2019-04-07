Политика
Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13
Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сдать тест на алкогольную и наркотическую зависимость во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Ранее с такой инициативой выступил бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
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Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 13:21
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