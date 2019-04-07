Порошенко принял предложение Кличко сдать тест в WADAРБК 13:13

Полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко о прохождения допингового контроля кандидатами в Президенты. Подчеркиваю, что я сразу же пройду тесты по прибытии в Украину представителей авторитетной в мире организации, которая выводила на чистую воду и российское допинговое агентство.

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