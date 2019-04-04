Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с ЗеленскимГазета.Ru 11:42

Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти медосмотр перед дебатами со своим главным оппонентом Владимиром Зеленским. По словам руководителя его избирательного штаба, глава государства готов сдать все анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

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