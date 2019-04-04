Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с ЗеленскимГазета.Ru 11:42

Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти медосмотр перед дебатами со своим главным оппонентом Владимиром Зеленским. По словам руководителя его избирательного штаба, глава государства готов сдать все анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
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Порошенко принял вызов Зеленского сдать анализы перед дебатами в Киеве

РБК09:39

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

Газета.Ru11:42

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

РИА Новости10:16

Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским

URA.Ru10:58

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском08:36

Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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