Политика
Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с ЗеленскимГазета.Ru 11:42
Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти медосмотр перед дебатами со своим главным оппонентом Владимиром Зеленским. По словам руководителя его избирательного штаба, глава государства готов сдать все анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
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Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
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Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
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Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
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Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
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Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Зеленский пригласил Тимошенко стать арбитром на дебатах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко исполнить роль арбитра на дебатах в преддверии второго тура.
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В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
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В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
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Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
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Футбол
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Армия и оружие
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Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
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Армия и оружие
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«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
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