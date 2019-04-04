Политика
Порошенко согласился сдать анализы на наркотикиThe Moscow Post 09:26
Представитель штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать в медпункте шоумена Владимира Зеленского, чтобы сдать анализы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Обновлено в 12:48
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Политика
Работу британского парламента парализовала протекшая крыша
Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Политика
ЕСПЧ просит Россию дать ответы по жалобам родных жертв крушения MH17
380 граждан Австралии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран считают, что ответственность за крушение малазийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году и гибель их родных несет российская сторона.
Обновлено в 13:13
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Технологии
В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем
Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье
Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Петербуржцы выбрали три фонтана, которые восстановят в этом году
Как рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, фонтаны, которые не вышли в финал, планируется восстановить в следующем году, поэтому расстраиваться не стоит.
Обновлено в 08:06
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
Политика
ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»
Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07