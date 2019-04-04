Политика

Порошенко согласился сдать анализы на наркотикиThe Moscow Post 09:26

Представитель штаба действующего президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что нынешний глава государства будет ждать в медпункте шоумена Владимира Зеленского, чтобы сдать анализы, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским

URA.Ru10:58

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

Газета.Ru11:42

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко принял вызов Зеленского сдать анализы перед дебатами в Киеве

РБК09:39

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

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ТАСС08:21

Штаб Порошенко допустил проведение нескольких дебатов с Зеленским

РИА Новости08:46
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Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Обновлено вчера в 11:17
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

Напомним, режиссёр Георгий Данелия был госпитализирован в реанимационное отделение в ночь на 24 февраля 2019 года из-за обострения, связанного с воспалением лёгких.
Обновлено в 08:22
Общество

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Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
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НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице

Обновлено в 05:31
Политика

Работу британского парламента парализовала протекшая крыша

Слушания в Палате общин парламента Великобритании завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Политика

ЕСПЧ просит Россию дать ответы по жалобам родных жертв крушения MH17

380 граждан Австралии, Великобритании, США, Германии и ряда других стран считают, что ответственность за крушение малазийского Boeing 777 (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году и гибель их родных несет российская сторона.
Обновлено в 13:13
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
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Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Технологии

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Наука

Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена

Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Общество

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СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Петербуржцы выбрали три фонтана, которые восстановят в этом году

Как рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского, фонтаны, которые не вышли в финал, планируется восстановить в следующем году, поэтому расстраиваться не стоит.
Обновлено в 08:06
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика

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Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
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Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
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ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»

Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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