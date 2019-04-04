Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатамиТК Звезда 10:37

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.

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