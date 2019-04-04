Политика
Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатамиТК Звезда 10:37
«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
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Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
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Армия и оружие
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Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
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