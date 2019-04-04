Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь и наркотики перед дебатамиТК Звезда 10:37

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
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Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Известия08:58

Порошенко согласился сдать анализы перед дебатами с Зеленским

URA.Ru10:58

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

Газета.Ru11:42

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РИА Новости11:09

Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с Порошенко

РБК14:24

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском08:36

Порошенко согласился с предложением Зеленского сдать анализы на алкоголь и наркотики

ТАСС08:21
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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