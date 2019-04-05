Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с ПорошенкоРБК вчера в 14:24

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».

Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с Порошенко

Политика Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.

Экономика Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6% Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Происшествия Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Волгоградская область делится опытом развития гериатрической службы Площадкой для проведения межрегиональной научно-практической конференции, посвященной развитию в России гериатрической службы стал областной клинический госпиталь ветеранов войн.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.

Армия и оружие Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.

Гаджеты Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.

Общество На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.

Политика США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Культура Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.

Экономика Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Здоровье Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.

Политика Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.