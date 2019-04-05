Политика

Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с ПорошенкоРБК вчера в 14:24

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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