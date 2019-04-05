Политика
Зеленский согласился сдать анализы перед дебатами с ПорошенкоРБК вчера в 14:24
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков перед дебатами со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Петром Порошенко. Об этом заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено в 03:32
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо
Обновлено 03 апреля в 22:23
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают, как изменилась Анастасия Заворотнюк после родов
В комментариях под постом многие поклонники Анастасии отметили, что после рождения дочери знаменитость стала выглядеть еще моложе.
Обновлено в 06:28
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Волгоградская область делится опытом развития гериатрической службы
Площадкой для проведения межрегиональной научно-практической конференции, посвященной развитию в России гериатрической службы стал областной клинический госпиталь ветеранов войн.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии
Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.
Обновлено в 17:39
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Политика
США рассматривают возможность применения военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты чрезвычайно серьезно рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы, а также усиления экономического давления по мере того, как дипломатические действия теряют свое значение.
Обновлено в 17:50
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Культура
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено в 04:50
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.
Обновлено в 08:30
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Экономика
«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% группы ЛСР
"ВТБ Капитал" приобрел 6,69% девелоперской группы ЛСР, говорится в сообщении банка ВТБ.
Обновлено в 14:19
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
Новые остановки организуют на время закрытия участка фиолетовой ветки
18 маршрутов наземного транспорта станут бесплатными на время закрытия участка фиолетовой ветки метро Для строительства Некрасовской линии: с 6 по 10 апреля включительно не будет работать участок фиолетовой ветки метро Участок фиолетовой ветки не будет работать в связи со строительством Некрасовской линии.
Обновлено вчера в 09:05