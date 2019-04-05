Политика

Порошенко сдал анализы на стадионеАргументы недели 03:40

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.
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Появилось видео со сдающим анализы Порошенко

Московский Комсомолец05:20

Глава МВД Украины обвинил Зеленского и Порошенко в маразме

ИА Новороссиявчера в 23:50

Порошенко дал согласие на обнародование результатов анализа крови

ТАСС02:57

Порошенко согласился обнародовать результаты анализов

РЕН ТВ03:06

Битва анализов: Порошенко сдаёт кровь, мочу и волосы

Rusvesna.su02:38

Порошенко сдал кровь в прямом эфире

REGNUM03:05

Порошенко сдал анализы перед дебатами

ТК Звезда03:22
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Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
Обновлено в 00:47
Общество

Полковник Захарченко при выезде в США представил справку о том, что работает в ООО

Обновлено вчера в 05:40
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Экономика

Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»

Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский показал результаты анализа на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Свердловский суд обязал россиянку отдать дочь отцу-итальянцу

В Екатеринбурге Свердловский областной суд обязал местную жительницу отдать свою дочь гражданину Италии, приходящемуся девочке отцом.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства Сербии

Обновлено в 06:06
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Футбол

Орлов: «Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола. Это позор судебной системы»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации, в которой оказались нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
Обновлено в 09:17
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Полицейские пойдут под суд за кражу янтаря

По данным следствия, в 2016 году фигуранты под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий применили силу к сотруднику бизнес-парка «Румянцево», принудив его отдать 4 кг необработанного янтаря и 200 тыс. рублей.
Обновлено в 07:23
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»

Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено в 05:38
Футбол

Фарфан вернулся в общую группу «Локомотива» перед игрой с «Зенитом»

Встреча 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье в Москве.
Обновлено в 09:48
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика

Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского

17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
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