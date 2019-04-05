Политика
Порошенко сдал анализы на стадионеАргументы недели 03:40
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.
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Порошенко сдал анализы по требованию Зеленского: в Сети высмеяли курьезный факт
Российский Диалог03:11
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Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
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Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
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Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
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«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
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Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
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Обновлено в 07:09
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Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:31
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Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
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Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
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Назван новый президент Всемирного банка
Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
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Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
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Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Интернет
В социальной сети «ВКонтакте» ввели сортировку комментариев
Обновлено в 01:39
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
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Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
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Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
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Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
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Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
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Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
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Кино
Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime
Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
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