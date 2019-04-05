Политика

Порошенко сдал анализы на стадионеАргументы недели 03:40

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео со сдающим анализы Порошенко

Московский Комсомолец05:20

Битва анализов: Порошенко сдаёт кровь, мочу и волосы

Rusvesna.su02:38

Порошенко сдал анализы по требованию Зеленского: в Сети высмеяли курьезный факт

Российский Диалог03:11

Порошенко дал согласие на обнародование результатов анализа крови

ТАСС02:57

Порошенко согласился обнародовать результаты анализов

РЕН ТВ03:06

Порошенко под камерами сдал на анализ кровь, мочу и волосы

REGNUM03:00

Порошенко сдал анализы на стадионе

Аргументы недели03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Игры

Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне

Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Здоровье

Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Общество

Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны

Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика

Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка

Обновлено в 14:55
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Здоровье

Росстат: более половины россиян занимались самолечением

Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями

На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Спорт

Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Политика

Назван новый президент Всемирного банка

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас избран на пост президента Всемирного банка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:18
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Авто

Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере

Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Интернет

В социальной сети «ВКонтакте» ввели сортировку комментариев

Обновлено в 01:39
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце

Обновлено в 14:58
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Авто

Заводы Ford в России может купить Hyundai

Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime

Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».
Обновлено в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное