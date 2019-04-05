Политика
Порошенко сдал анализы на стадионеАргументы недели 03:40
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты.
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