Политика
Порошенко сдал анализы на допингРоссийская газета 11:11
В штабе Зеленского отказались от этой идеи. Ранее два кандидата 5 апреля уже сдали медицинские анализы, готовясь к дебатам, которые были запланированы на 15 и 19 апреля. Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:49
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение
Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:27
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Происшествия
Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста
Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Общество
В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века
Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
В Ливии силы Хафтара сбили военный самолет
Обновлено в 15:33
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов
Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.
Обновлено в 17:46
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено в 15:51
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам
В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.
Обновлено в 12:00
Политика
«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ
Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51