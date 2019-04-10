Политика

Порошенко сдал анализы на допингРоссийская газета 11:11

В штабе Зеленского отказались от этой идеи. Ранее два кандидата 5 апреля уже сдали медицинские анализы, готовясь к дебатам, которые были запланированы на 15 и 19 апреля. Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
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Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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