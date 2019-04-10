Порошенко сдал анализы на допингРоссийская газета 11:11

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".

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