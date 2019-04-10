Политика
Порошенко сдал анализы на допингРоссийская газета 11:11
В штабе Зеленского отказались от этой идеи. Ранее два кандидата 5 апреля уже сдали медицинские анализы, готовясь к дебатам, которые были запланированы на 15 и 19 апреля. Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Команда Зеленского выпустила новое видеообращение
Обновлено в 03:24
Здоровье
В Подмосковье предложили ввести персонифицированную закупку лекарств
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова предложила ввести персонифицированную закупку льготных лекарств.
Обновлено в 08:32
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество
Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Футбол
Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01
Общество
Программа «Ленинградский гектар» стартует 15 апреля
Обновлено в 11:39
Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко
Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Обновлено в 12:38
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика
Помпео рассказал о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Глава Госдепа США Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате рассказал о различиях между ситуацией с Голанскими высотами и Крымом.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
$40 против $199. Клон AirPods 2 получил чип Apple W1 для автоматического сопряжения с iPhone и беспроводную зарядку
Обновлено в 08:14
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Наука
Половина альпийских ледников растает к 2050 году
Обновлено в 04:40
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Культура
Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals
В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.
Обновлено в 08:05
Технологии
Google запустил сервис доставки дронами в Австралии
Гигант интернет-торговли - американская компания Amazon – испытывает доставку дронами уже более двух лет.
Обновлено в 09:28