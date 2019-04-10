Порошенко сдал анализы на допингРоссийская газета 11:11

В штабе Зеленского отказались от этой идеи. Ранее два кандидата 5 апреля уже сдали медицинские анализы, готовясь к дебатам, которые были запланированы на 15 и 19 апреля. Напомним, что второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена рожать первенца дома Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.

Кино Умер артист «Современника» Геннадий Фролов Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".

Футбол Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Здоровье В Подмосковье предложили ввести персонифицированную закупку лекарств Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова предложила ввести персонифицированную закупку льготных лекарств.

Экономика Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Общество Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Общество Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.

Футбол Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".

Авто Названы самые популярные на рынке России новые иномарки Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Происшествия СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.

Общество СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Космос Сделано первое в истории человечества фото черной дыры Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).

Политика Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.

Происшествия В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».

Энергетика Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Помпео рассказал о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом Глава Госдепа США Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате рассказал о различиях между ситуацией с Голанскими высотами и Крымом.

Политика Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Энергетика США возобновили поставки нефти из Венесуэлы С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.

Культура Телеканал RT завоевал девять наград на New York Festivals В категории «Оригинальная музыка» проект RT выиграл золотую награду, а также #Romanovs100 получил две серебряные и одну бронзовую награды.