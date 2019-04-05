Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Происшествия
Ректора РГУ Андрея Минаева арестовали в зале суда
Обновлено в 09:39
Футбол
Семак рассказал, каким видит будущее Кокорина в «Зените»
В пятницу, 5 апреля, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет, чтобы нападающий Александр Кокорин обсудил с клубом вопрос продолжения его карьеры после выхода из СИЗО.
Обновлено в 06:51
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено в 05:10
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Газовая директива Евросоюза в нынешней редакции не повлияет на строительство и работу «Северного потока-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 09:00
Общество
Роструд назвал самые востребованные профессии в России
Самыми востребованными профессиями в России являются рабочие специальности в различных сферах деятельности.
Обновлено в 05:56
Технологии
В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости
Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 05:32
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Общество
Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни
Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter
3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь» в Китае
Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь», который будет проходить в Китае в конце апреля.
Обновлено в 09:43
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Технологии
Airbus начнет размещать пассажиров в багажных отсеках с 2021 года
Европейский авиастроительный концерн Airbus планирует с 2021 года начать устанавливать на первые широкофюзеляжные самолеты новые пассажирские модули, разработанные специально для размещения в грузовых отсеках.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59