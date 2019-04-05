Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов ПорошенкоRT на русском 03:20

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео со сдающим анализы Порошенко

Московский Комсомолец05:20

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

RT на русском03:20

Битва анализов: Порошенко сдаёт кровь, мочу и волосы

Rusvesna.su02:38

Порошенко согласился обнародовать результаты анализов

РЕН ТВ03:06

Порошенко сдал кровь в прямом эфире

REGNUM03:05

Порошенко дал согласие на обнародование результатов анализа крови

ТАСС02:57

Глава МВД Украины обвинил Зеленского и Порошенко в маразме

ИА Новороссиявчера в 23:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 12:21, Ашберн
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 11:50
Происшествия

Ректора РГУ Андрея Минаева арестовали в зале суда

Обновлено в 09:39
Футбол

Семак рассказал, каким видит будущее Кокорина в «Зените»

В пятницу, 5 апреля, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет, чтобы нападающий Александр Кокорин обсудил с клубом вопрос продолжения его карьеры после выхода из СИЗО.
Обновлено в 06:51
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено в 05:10
Футбол

Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном

Обновлено в 12:01
Экономика

Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»

Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Политика

Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»

Газовая директива Евросоюза в нынешней редакции не повлияет на строительство и работу «Северного потока-2», заявил РБК министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 09:00
Общество

Роструд назвал самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными профессиями в России являются рабочие специальности в различных сферах деятельности.
Обновлено в 05:56
Технологии

В российских онлайн-банках нашли опасные уязвимости

Свыше половины сервисов может быть взломано для хищения денег у пользователей Специалисты Positive Technologies оценили уровень безопасности сервисов российских онлайн-банков и выяснили, что 61% из них имеет низкий и крайне низкий уровень защищенности, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 05:32
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети

Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Общество

Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни

Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.
Обновлено в 07:28
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Транспорт

«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter

3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь» в Китае

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь», который будет проходить в Китае в конце апреля.
Обновлено в 09:43
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Технологии

Airbus начнет размещать пассажиров в багажных отсеках с 2021 года

Европейский авиастроительный концерн Airbus планирует с 2021 года начать устанавливать на первые широкофюзеляжные самолеты новые пассажирские модули, разработанные специально для размещения в грузовых отсеках.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное