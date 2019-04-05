Политика

Порошенко сдал анализы на «Олимпийском»Московский Комсомолец 02:56

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где сдал кровь на анализы, которые должны подтвердить, что он не наркоман и не алкоголик. Кроме того, ему предстоит сдать на анализы мочу и волосы.
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