Политика
Порошенко сдал анализы на «Олимпийском»Московский Комсомолец 02:56
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, где сдал кровь на анализы, которые должны подтвердить, что он не наркоман и не алкоголик. Кроме того, ему предстоит сдать на анализы мочу и волосы.
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Порошенко сдал анализы по требованию Зеленского: в Сети высмеяли курьезный факт
Российский Диалог03:11
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Путешествия
Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, как планировал ранее.
Обновлено в 07:35
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
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Политика
Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ
Ситуация с лишением российской делегации права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) довела европейские институты до кризиса.
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Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Глава британского правительства Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором попросила перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня из-за того, что парламент Соединенного Королевства отказался одобрить предложение по тексту соглашения с Брюсселем.
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Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
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Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Франция выведет свои войска из Сирии и Ирака
По словам официального представителя французских вооруженных сил Патрика Штайгера, причина вывода войск из САР и Ирака вполне очевидная — активная фаза войны с боевиками террористической организации "Исламское государство"* уже давно подошла к концу.
Обновлено в 05:32
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
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В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
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Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Единоборства
Силач Кокляев принял вызов Емельяненко
Обновлено в 08:11
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Энергетика
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06