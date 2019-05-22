Политика
Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать РоссиюКрасная весна вчера в 15:32
Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
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Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУтро.ru вчера в 12:36
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Порошенко назвал дело против него «попыткой снять ответственность с России»
Комсомольская правдавчера в 11:25
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Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено 21 мая в 05:01
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено вчера в 10:18
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Суд снял обвинения с жительницы Томска, дочь которой загрызли собаки
Кировская районный суд Томска снял обвинения с матери новорожденной девочки, которую насмерть загрызли овчарка и ротвейлер.
Обновлено в 00:28
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено 21 мая в 13:31
Общество
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:47
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Американский эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl совершили проход через Тайваньский пролив в целях демонстрации приверженности Вашингтона свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, говорится в заявлении представителей ВМС США.
Обновлено в 00:26
Хоккей
Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную
Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Айер-Митра пишет, что дальность поражения целей ЗРК С-400 составляет около 400 км, что позволит уничтожать цели, угрожающие с воздуха Индии, глубоко над территорией Пакистана.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука
Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Наука
В России нейросеть оживила портрет Достоевского и научила говорить
Российскими разработчиками созданная нейросеть, оживила портрет русского писателя Федора Достоевского, и даже научила его говорить.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Таких Патриотов вы не видели: 9 необычных версий УАЗа
УАЗ Патриот появился не на пустом месте – по сути это глубоко модернизированный УАЗ-3162 «Симбир», выпускавшийся с 2000 года.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе
Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Адвокат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили сообщил, что направил в администрацию украинского президента Владимира Зеленского письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство этой страны.
Обновлено вчера в 13:44
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Алкоголь по одной простой причине: психологи не могут гарантировать нормальное поведение человека в стрессовой ситуации в условиях космического полета в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 20:33
Общество
В Египте установилась рекордная жара
Рекордная для мая жара установилась в Египте, в четверг столбики термометров в столице страны Каире будут показывать плюс 45 градусов.
Обновлено вчера в 19:20
Культура
Бэнкси неофициально поучаствовал в Венецианской биеннале
Британский мастер стрит-арта Бэнкси принял участие в 58-й Венецианской биеннале, хотя и неофициально.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
МИД КНР: Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с США
Пекин считает неприемлемым заключения сделки с Вашингтоном по торговым вопросам, если она будет предложена на неравноправных условиях.
Обновлено в 00:32
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09