Политика

Порошенко с семьей покинул УкраинуГазета.Ru 14:24

Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей, по признание его самого – они улетели на отдых в Турцию. Часть членов семьи политика выехала с Украины в начале прошлой неделе, остальные члены – отправились в Стамбул в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Lenta.ru12:29

СМИ узнали об отъезде Порошенко с семьей c Украины

РБК13:24

Порошенко отказался от охраны и улетел в Стамбул

Вести.Ru12:37

Порошенко отказался от охраны и уехал в Турцию

URA.Ru11:50

Порошенко с семьей покинул Украину

Газета.Ru14:24

СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны

RT на русском12:00

Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ

РИА Новости11:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
Политика

Против Порошенко завели еще одно уголовное дело

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Рынска показала свое лицо после операции

Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал коллаж с фотографиями повзрослевших дочерей

Иван Ургант сделал необычный коллаж из снимков своих дочерей Эрики, Леры и Нины.
Обновлено в 15:04
Футбол

Габулов: на месте руководства «Спартака» я бы дал время Кононову

Руководство „Спартака“ поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам.
Обновлено в 17:46
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет

Обновлено в 15:00
Политика

Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика

Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Футбол

«Лестер»: Магуайр пропустил тренировку из-за болезни

Обновлено в 10:27
Культура

Акрам Хан станцевал свое последнее большое соло

Само название Xenos переводится с греческого как "чужестранец", и взгляд чужестранца в танцевальной драме как раз и представлен: Первая мировая показывается здесь глазами колониального воина, к тому же еще и танцовщика.
Обновлено в 10:56
Технологии

Сбой произошел в работе мессенджера Slack

В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Политика

Озвучены условия участия Трампа в саммите Минской группы

Глава Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сообщил, что американский лидер Дональд Трамп готов участвовать в переговорах Минской группы возможно лишь при гарантированном успехе этого саммита.
Обновлено в 20:15
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА

«Локомотив» на канале в ютубе опубликовал видео того, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Фонтан теплой воды забил на улице в Петербурге из-за прорыва трубы

Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Происшествия

Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви

Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.
Обновлено в 12:30
Музыка

Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана

Обновлено в 09:55
Политика

Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру

Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 12:42
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Общество

В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков

Обновлено в 20:17
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум

В 2015 году звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров начал встречаться с коллегой по фильму «Притяжение» Ириной Старшенбаум.
Обновлено в 06:42
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

Обновлено в 03:28
Космос

Россия разрабатывает программу защиты от астероидов

Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет

Доктор Александр Мясников объяснил общий принцип подбора лекарств для каждого человека и назвал препараты, которые принимает сам.
Обновлено в 10:47
Авто

ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Интернет

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

Обновлено в 19:06
Армия и оружие

Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе

Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:51
Главное