Политика
Порошенко с семьей покинул УкраинуГазета.Ru 14:24
Бывший президент Украины Петр Порошенко улетел за границу вместе со своей семьей, по признание его самого – они улетели на отдых в Турцию. Часть членов семьи политика выехала с Украины в начале прошлой неделе, остальные члены – отправились в Стамбул в воскресенье.
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Политика
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Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
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«Локомотив» показал, что осталось за кадром московского дерби с ЦСКА
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Обновлено в 15:50
Происшествия
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Дефект на теплосети обнаружили при гидравлических испытаниях на улице Одоевского в Санкт-Петербурге, из-за чего произошел разлив теплой воды, сообщили РИА Новости в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 08:52
Происшествия
Суд дал экс-замглавы ФСИН семь лет за хищения на закупке обуви
Экс-заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов получил семь лет исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве на закупках обуви для заключенных.
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Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
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Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
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