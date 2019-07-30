Политика
Порошенко с семьей покинул УкраинуНакануне.Ru вчера в 19:41
Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. По данным источников "Украинской правды", бывший глава государства отправился на отдых.
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Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Футбол
АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера Тиля
Спортивный директор голландского футбольного клуба АЗ Макс Хайбертс рассказал о переговорах с московским «Спартаком» по поводу перехода Гуса Тиля, полузащитника коллектива из Алкмара.
Обновлено в 12:22
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов
Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
Обновлено в 12:58
Футбол
Форвард «Спартака» Адриано подписал контракт с «Палмейрас»
Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано подписал контракт с бразильским клубом "Палмейрас", сообщает Sport24.
Обновлено в 13:13
Происшествия
МВД: участники акции 27 июля имели колюще-режущие предметы
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире "России-24" заявил, что некоторые участники несогласованной акции 27 июля в Москве имели при себе колюще-режущие предметы.
Обновлено в 13:09
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Хоккей
«Тампа» обменяла Кэллахана в «Оттаву»
«Тампа» обменяла нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву». «Лайтнинг» получили вратаря Майка Кондона и выбор в шестом раунде драфта-2020.
Обновлено в 10:47
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Сочи задержали приезжих фальшивомонетчиков
Двое жителей из Томской области подозреваются в сбыте крупной партии поддельных денежных купюр в торговых объектах города-курорта, заявили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.
Обновлено в 11:01
Политика
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН
Член постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского официально пригласили выступить на дебатах мировых лидеров в ходе Генассамблеи ООН.
Обновлено в 09:47
Финансы
Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
Во вторник, 30 июля, в Вашингтоне стартует одно из ключевых событий для международного финансового сектора — заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
Обновлено в 07:01
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. м
"Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:39
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Футбол
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
Обновлено в 12:14
Наука
Нейросеть самостоятельно научилась распознавать эмоции, как человек
Получившуюся нейросеть, EmoNet, проверили, пропустив через нее 25 000 изображений разного содержания — от сцен эротики до природных пейзажей.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено в 02:16