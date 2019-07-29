Политика
Порошенко с семьей покинул УкраинуНакануне.Ru вчера в 19:41
Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. По данным источников "Украинской правды", бывший глава государства отправился на отдых.
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Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Футбол
Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Футбол
В карьере Малкома наметился «Зенит»
Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа
Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Спорт
Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019.
Обновлено в 14:48
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Авто
С аукциона продали Lotus Cortina 1965 года за 17 миллионов рублей
На аукционе Bonhams в Сильверстоуне был куплен автомобиль Lotus Cortina 1965 года выпуска за невероятные 243 тыс. евро, это примерно 17 млн. рублей.
Обновлено в 09:49
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
Обновлено в 15:30
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички
Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Обновлено в 14:24
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:35
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19