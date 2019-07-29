Политика

Порошенко с семьей покинул УкраинуНакануне.Ru вчера в 19:41

Экс-глава Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей. По данным источников "Украинской правды", бывший глава государства отправился на отдых.
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