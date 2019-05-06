Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Футбол
Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского
Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Политика
Депутат Рады назвал Порошенко «оружием массового поражения»
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на своей странице в Facebook назвал действующего президента Петра Порошенко оружием массового поражения из-за его мистического воздействия на людей.
Обновлено в 13:17
Политика
В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов
В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку
Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Политика
Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле
Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве
СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Общество
Три банка начали оформление единой карты петербуржца
Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и ВТБ начали прием заявлений от жителей города на оформление единой карты петербуржца, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Иномарка въехала в людей на Невском проспекте
По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
Экономика
Названо число фирм-однодневок в России
В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний.
Обновлено в 11:33
Общество
В Госдуме хотят изменить инструкцию для экипажей самолётов
После трагедии с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту "Шереметьево", загоревшимся при жёсткой посадке, в результате чего погиб 41 человек, депутаты Госдумы предлагают изменить ряд инструкций для экипажей воздушных судов.
Обновлено в 12:28
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено вчера в 02:21
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Футбол
Икер Касильяс выписан из больницы
1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Футбол
Букмекеры не верят, что «Лестер» отберет очки у «Ман Сити»
«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на два очка, и чтобы перед последним туром АПЛ вновь выйти на первое место, подопечным Пепа Гвардиолы необходимо побеждать «Лестер».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Политика
Саакашвили рассказал, чем займется на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30