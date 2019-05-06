Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

ФАН06:27

Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

Взгляд.ру08:38

С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов

Комсомольская правда07:59

Украинский президент успел заработать миллионы долларов с начала года

URA.Ru09:37

Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

Московский Комсомолец06:23

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

РИА Новости06:06

В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

REGNUM04:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 13:37, Ашберн
Футбол

Адвокат Кокорина: «„Зенит“ не отказался от Александра»

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

У Зеленского «одобрили» назначение Порошенко новым командующим ООС Александра Сирского

Новый командующий Объединенных сил Александр Сирский - достойный человек и профессиональный генерал, заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Политика

Депутат Рады назвал Порошенко «оружием массового поражения»

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на своей странице в Facebook назвал действующего президента Петра Порошенко оружием массового поражения из-за его мистического воздействия на людей.
Обновлено в 13:17
Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку

Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Политика

Лавров: не вижу в США сторонников военного решения по Венесуэле

Министр иностранных дел России после встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Происшествия

Как проходит расследование аварии SSJ-100 в Шереметьеве

СК России назвал возможные причины аварии SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:23
Общество

Три банка начали оформление единой карты петербуржца

Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и ВТБ начали прием заявлений от жителей города на оформление единой карты петербуржца, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.
Обновлено в 09:21
Здоровье

Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени

Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Иномарка въехала в людей на Невском проспекте

По данным местных СМИ, водитель погиб на месте, информация о состоянии пешеходов устанавливается. Причины произошедшего неизвестны.
Обновлено в 13:29
Экономика

Названо число фирм-однодневок в России

В России доля фирм-однодневок составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных компаний.
Обновлено в 11:33
Общество

В Госдуме хотят изменить инструкцию для экипажей самолётов

После трагедии с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту "Шереметьево", загоревшимся при жёсткой посадке, в результате чего погиб 41 человек, депутаты Госдумы предлагают изменить ряд инструкций для экипажей воздушных судов.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Минобороны выделило 150 миллионов рублей на ремонт ракет времен СССР

Обновлено в 03:36
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено вчера в 02:21
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Футбол

Икер Касильяс выписан из больницы

1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Все фрагменты сгоревшего самолета изъяты с ВПП в Шереметьево

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, со взлетно-посадочной полосы в Шереметьево изъяты все фрагменты сгоревшего накануне самолета.
Обновлено в 11:36
Футбол

Букмекеры не верят, что «Лестер» отберет очки у «Ман Сити»

«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на два очка, и чтобы перед последним туром АПЛ вновь выйти на первое место, подопечным Пепа Гвардиолы необходимо побеждать «Лестер».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:55
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Валентина Матвиенко была права, когда ругала «Суперджет»

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи

В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Политика

Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное