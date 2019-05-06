Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

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