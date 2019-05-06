Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Политика
«Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов
Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).
Обновлено в 05:49
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Единоборства
«Грязные крысы». Макгрегор устроил выпад на Хабиба и его друзей
Ирландец обвинил Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Маирбека Тайсума и Зубайру Тухугова в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 15:03
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»
«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Авто
Shelby представила спецверсию Mustang GT-S
Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»
За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть
Обновлено в 14:50
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Гаджеты
Флагман OnePlus 7 Pro показали в трех расцветках
Получит ли флагман еще какую-нибудь расцветку (например, матовую черную), узнаем после официальной презентации 14 мая.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Ман Сити» предлагает 50 млн евро и двух игроков за Бруну Фернандеша
"Горожане" летом намерены усилить линию полузащиты и предлагают за талантливого португальца 50 млн евро.
Обновлено в 09:51
Хоккей
Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Хоккей
Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре
Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия
Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы
Обновлено в 14:46
Наука
Учёные рассказали, как распознать психопата
Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11