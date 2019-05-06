Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

Московский Комсомолец06:23

Названа заработанная Порошенко с начала года сумма

Взгляд.ру08:38

С начала года Порошенко заработал более 12 миллионов долларов

Комсомольская правда07:59

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

ФАН06:27

Украинский президент успел заработать миллионы долларов с начала года

URA.Ru09:37

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

РИА Новости06:06

В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

REGNUM04:58
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Политика

«Вору в законе» Лоту Гули бросили вызов

Целая группа «воров в законе»-выходцев из Азербайджана начала наступление на «мафиози № 1» из этой страны - Надира Салифова (Лоту Гули).
Обновлено в 05:49
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Единоборства

«Грязные крысы». Макгрегор устроил выпад на Хабиба и его друзей

Ирландец обвинил Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Маирбека Тайсума и Зубайру Тухугова в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 15:03
Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Лаборатория Касперского» стала владельцем почти 30% в разработчике «Моего офиса»

«Лаборатория Касперского» стала владельцем 29,5% акций в ООО «Новые облачные технологии», разработчике пакета программ «Мой офис», следует из выписки ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Авто

Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Гаджеты

Новый смартфон ZTE Blade A7 с процессором Helio P60 доступен за $90

Обновлено в 14:21
Происшествия

В Сети появилось видео, где Матвиенко резко критикует «Суперджет»

За несколько месяцев до трагедии в Шереметьево глава Совета Федерации Валентина Матвиенко довольно резко высказалась в адрес самолета.
Обновлено в 13:18
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика

ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

В Пушкине при реставрации храма из фундамента потекла ртуть

Обновлено в 14:50
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено в 14:01
Гаджеты

Флагман OnePlus 7 Pro показали в трех расцветках

Получит ли флагман еще какую-нибудь расцветку (например, матовую черную), узнаем после официальной презентации 14 мая.
Обновлено в 14:56
Футбол

«Ман Сити» предлагает 50 млн евро и двух игроков за Бруну Фернандеша

"Горожане" летом намерены усилить линию полузащиты и предлагают за талантливого португальца 50 млн евро.
Обновлено в 09:51
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Происшествия

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы

Обновлено в 14:46
Наука

Учёные рассказали, как распознать психопата

Как отмечают эксперты, психопаты могут показаться очаровательными и романтичными, но на самом деле их эмоции ограничены.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

В продажу поступил Cubot Quest — самый тонкий защищенный смартфон

Обновлено в 07:23
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
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