Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

Экономика Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6% Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.

Политика РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Политика Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

Происшествия Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.

Происшествия Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Шоу-бизнес У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Футбол Агент: «Если Чалов уйдет из ЦСКА, то только в европейский топ-клуб. Но повода для ухода не вижу» Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал, есть ли интерес к его клиенту из Европы и может ли футболист покинуть команду во время летнего трансферного окна.

Происшествия На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте» В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.

Происшествия Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100 Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров SSJ-100 Самолет загорелся в Шереметьево после аварийной посадки Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала полный список пассажиров, летевших рейсом SU1492 Москва-Мурманск.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Происшествия Свыше десяти московских ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрыва Более десяти торговых центров эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Армия и оружие ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне Белые пески в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал The Drive.

Происшествия Собчак назвала виновных в трагедии в аэропорту Шереметьево В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" скандально известная телеведущая Ксения Собчак гневно высказалась в адрес коррумпированных чиновников, которых Собчак и обвинила в этой трагедии, передает LigaNews.

Политика «Северный поток-2» построен на 48% По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".