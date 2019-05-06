Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

Политика В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.

Происшествия РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.

Происшествия СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

Политика В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100 В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Общество Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.

Происшествия Из сгоревшего в Шереметьево лайнера извлекли тела всех погибших Ранее источники издания сообщали, что тела отправляют в морг: одних погибших опознают родственники, других, которые сильно обгорели, — отправляют на генетическую экспертизу.

Авто Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.

Происшествия При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

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Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.