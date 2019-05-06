Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларовРИА Новости 06:06

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
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За первые месяцы 2018-го года Порошенко заработал 12,4 млн долларов

Pravda.Ru07:23

Порошенко заработал более 12 млн долларов с начала года

ФАН06:27

В 2019 году Пётр Порошенко задекларировал почти 325 млн гривен доходов

REGNUM04:58

Порошенко заработал $12 миллионов с начала года

Московский Комсомолец06:23

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

РИА Новости06:06

Порошенко обогатился еще на 12 миллионов долларов

Новостной фронт05:21

Названа сумма доходов Петра Порошенко с начала 2019 года

Аргументы недели06:24
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Политика

В Луганске начали прием документов на получение российских паспортов

В Луганске заработал пункт приема документов для получения российских паспортов.
Обновлено в 07:06
Происшествия

РПЛ выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Российская премьер-лига выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Обновлено в 07:06
Политика

В Кремле ответили на вопрос о запрете полетов SSJ-100

В московском аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером потерпел жесткую посадку и загорелся пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 05:56
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Футбол

Кокорин прокомментировал чемпионство «Зенита» перед заседанием суда

Обновлено в 06:22
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Россиян позвали на субботник по сбору человеческих останков

В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее местных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков у реки Кама.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Из сгоревшего в Шереметьево лайнера извлекли тела всех погибших

Ранее источники издания сообщали, что тела отправляют в морг: одних погибших опознают родственники, других, которые сильно обгорели, — отправляют на генетическую экспертизу.
Обновлено в 06:21
Общество

В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Обновлено в 06:49
Авто

Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа

Появились новые более четкие шпионские фото предстоящего электрокара Porsche Taycan.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв

Обновлено в 06:57
Происшествия

При крушении самолета в Шереметьево пострадал гражданин Украины

Гражданин Украины пострадал в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

РСЗО «Торнадо-С» получит снаряды повышенной дальности и точности

Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» получат новые боеприпасы повышенной дальности и точности.
Обновлено в 03:25
Экономика

«Северсталь» договорилась о продаже завода в Балаково за $215 млн

Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн тонн продукции в год.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский временно оставил предпринимательскую деятельность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых праворульных автомобилей в России занимает Toyota Corolla.
Обновлено в 07:29
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 07:21
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Сотрудники Шереметьево посмеялись над трагедией с SSJ 100

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Обновлено в 04:27
Происшествия

Boeing выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска

Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска.
Обновлено в 04:10
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
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